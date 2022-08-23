Минобороны РФ: уничтожено 12 пунктов управления ВСУ в ДНР и Запорожье

В Министерстве обороны сообщили, что союзные войска за прошедшие сутки уничтожили 12 пунктов управления украинских боевиков в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.

Отмечается, что они находились в следующих населённых пунктах:

Яковлевка;

Соледар;

Подгорное;

Артёмовск;

Кодема;

Георгиевка;

Романовка;

Доброволье;

Водяное;

Павловка;

Дорожнянка;

Каменское.