В Министерстве обороны сообщили, что союзные войска за прошедшие сутки уничтожили 12 пунктов управления украинских боевиков в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.
Отмечается, что они находились в следующих населённых пунктах:
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НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.