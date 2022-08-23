Безсонов: ВСУ пытались наступать на нескольких участках фронта

Первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что украинские боевики попытались перейти в контрнаступление на некоторых участках фронта, однако их действия не увенчались успехом. Они были отброшены бойцами союзных войск, в результате чего украинские боевики понесли серьёзные потери.