Первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что украинские боевики попытались перейти в контрнаступление на некоторых участках фронта, однако их действия не увенчались успехом. Они были отброшены бойцами союзных войск, в результате чего украинские боевики понесли серьёзные потери.
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НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.