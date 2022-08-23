Подоляк: поставка Украине 50 РСЗО HIMARS изменит ход спецоперации

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убеждён, что пятьдесят реактивных систем залпового огня HIMARS способны повлиять на ход спецоперации в стране.

"Одна система HIMARS — 4 миллиона долларов. Пятьдесят систем — 200 миллионов долларов + боеприпасы… Это не огромная сумма денег, но то, что полностью изменит ход этой войны", — отметил он.