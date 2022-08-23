Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убеждён, что пятьдесят реактивных систем залпового огня HIMARS способны повлиять на ход спецоперации в стране.
"Одна система HIMARS — 4 миллиона долларов. Пятьдесят систем — 200 миллионов долларов + боеприпасы… Это не огромная сумма денег, но то, что полностью изменит ход этой войны", — отметил он.
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