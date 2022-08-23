EurAsian Times: заявления Украины о сбитых российских Су-35 не вызывают доверия

В Киеве часто звучат заявления о победах над истребителями Су-35 ВС России, но таким сообщениям не следует верить, считает аналитик Ашиш Дангвал в статье издания EurAsian Times. Пересказ материала представила "ПолитРоссия".

Украинская сторона сообщила недавно об успешной атаке Су-35 на военные объекты в Одесской области. Это указывает на то, что Россия широко использует этот самолёт во время СВО, отметил азиатский аналитик.

Однако руководство украинской армии регулярно сообщает о якобы сбитых российских истребителях, в том числе и Су-35, пишет Дангвал. По его мнению, словам бригадного генерала ВСУ Алексея Громова о том, что системами ПВО Украины было поражено более 20 истребителей Су-35, верить нельзя, так как они не подкреплены доказательствами.

"Хотя Украина утверждает, что во время конфликта она сбила целых две эскадрильи — в общей сложности около 24 самолетов, — к этим заявлениям следует относиться с недоверием", — предупредил автор публикации.