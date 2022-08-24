Поедет ли президент Украины Владимир Зеленский на саммит "Большой двадцатки" G20 в ноябре — ещё не известно. По его словам, "всё будет зависеть от ситуации на фронте".
В ходе своего выступления в Киеве лидер Незалежной отметил, что до ноября ещё долго.
"Я сказал, на каких условиях мы готовы быть, и благодарны за то, что Украину пригласили, поэтому в каком формате — это будет зависеть от многих факторов. В первую очередь, для меня, от того, что будет происходить у нас в стране, что будет происходить на фронте", — отметил украинский президент.
Также Зеленский пригрозил мощным ответом в случае удара по украинской столице. Этот ответ будет каждый день нарастать, подытожил глава Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.