Зеленский готовит "мощный ответ" РФ — и не знает, поедет ли потом на G20

Поедет ли президент Украины Владимир Зеленский на саммит "Большой двадцатки" G20 в ноябре — ещё не известно. По его словам, "всё будет зависеть от ситуации на фронте".

В ходе своего выступления в Киеве лидер Незалежной отметил, что до ноября ещё долго.

"Я сказал, на каких условиях мы готовы быть, и благодарны за то, что Украину пригласили, поэтому в каком формате — это будет зависеть от многих факторов. В первую очередь, для меня, от того, что будет происходить у нас в стране, что будет происходить на фронте", — отметил украинский президент.

Также Зеленский пригрозил мощным ответом в случае удара по украинской столице. Этот ответ будет каждый день нарастать, подытожил глава Украины.