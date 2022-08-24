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Украинские военные выпустили восемь снарядов по Донецку

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Об этом сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.

В ведомстве отметили, что украинская армия выпустила в общей сложности восемь снарядов.

Так, во время обстрела Куйбышевского района ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, при атаке на Кировский район — три снаряда калибром 152 миллиметра.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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