Украинские военные выпустили восемь снарядов по Донецку

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Об этом сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.

В ведомстве отметили, что украинская армия выпустила в общей сложности восемь снарядов.

Так, во время обстрела Куйбышевского района ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, при атаке на Кировский район — три снаряда калибром 152 миллиметра.