Противником Российской Федерации сегодня является не киевская власть, которая может лишь уничтожать мирное население на своей территории. Противником России сегодня является Запад, который правит Киевом.
Об этом сообщил политический обозреватель Сергей Веселовский.
По его мнению, главной целью истеблишмента западных элит является уничтожение нынешней России. И данный факт нужно скорее осознать.
"Россия — это единственное средство сохранить своё существование, чтобы за наш счет, за счет России продолжался этот паразитический образ жизни. Я имею в виду Запад в совокупности — Вашингтон, Лондон и, конечно, ЕС”, — цитирует аналитика издание "Украина.ру".
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