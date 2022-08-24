Мирный житель получил ранение при атаке ВСУ на посёлок в районе Горловки

Один человек ранен при обстреле посёлка Короленко, расположенного неподалёку от Горловки, со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По словам мэра Горловки Ивана Приходько, пострадавший находился на улице Чкалова во время атаки украинских военных. Подробная информация о состоянии мирного жителя уточняется.

Горловка является одним из самых крупных населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Здесь проживают свыше 250 тысяч человек.