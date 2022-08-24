Кирби: время поджимает, поэтому США сделает всё, чтобы помочь Киеву

Вашингтон понимает, что время работает против украинского режима. Поэтому США будут делать всё возможное, чтобы помочь Киеву с поставками вооружения.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на интервью координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

"Мы знаем, что время не на стороне Украины. Мы чувствуем срочность и постараемся сотрудничать”, — заявил политик в интервью CNN.