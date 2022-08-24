Вашингтон понимает, что время работает против украинского режима. Поэтому США будут делать всё возможное, чтобы помочь Киеву с поставками вооружения.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на интервью координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.
"Мы знаем, что время не на стороне Украины. Мы чувствуем срочность и постараемся сотрудничать”, — заявил политик в интервью CNN.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.