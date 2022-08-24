Ходарёнок о поставках Киеву ATACMS: уничтожить вместе с операторами

Военный эксперт Михаил Ходарёнок считает, что высокоточные боеприпасы Excalibur и дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут быть включены в список военной помощи Украины, можно уничтожить двумя способами.

По словам эксперта, всё же беспокоится о их поставках особо не стоит, но и не следует забывать, что Киев использует медийно-психологическую логику, а не военную, поэтому может ударить ними по той Запорожской атомной станции.

"Единственным верным решением в этом случае может быть либо ликвидация вооружений вместе с операторами, либо смещение линии фронта вглубь центральных регионов страны, чтобы ракеты физически не могли пролететь 300 километров и поразить какие-то важные цели", — отметил он.

Ранее Ходарёнок сообщил, что США поставляют Украине боеприпасы для "галочки".