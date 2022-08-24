Секретарь СНБО Данилов: у Путина есть шанс сохранить Крымский мост

России следует вывести свои войска из Крыма, чтобы сохранить мост через Керченский пролив. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью польскому изданию.

Он назвал Крымский мост "военным объектом", так как через него ВС РФ перебрасывают технику и личный состав.

По мнению Данилова, поэтому мост должен быть уничтожен. Однако шанс сохранить объект у России есть, добавил представитель киевского режима. Для этого нужно вывести через него военных.

"Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма через этот мост", — заявил Данилов.

Напомним, ранее секретарь СНБО заявлял, что Украина ударит по Крымскому мосту, как только будут "необходимость, возможность и задание".

При этом советник Офиса Зеленского Алексей Арестович в одном из последних интервью призвал забыть об ударе по Крымскому мосту, так как это невозможно осуществить на практике.