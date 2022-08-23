У удара ВСУ по Крымскому мосту нет перспектив, об этом нужно забыть. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале.
По словам представителя киевского режима, до этого, может быть, когда-нибудь и дойдёт. Однако на примере ударов по Антоновскому мосту видно, что это бесполезно — перспектив никаких, пояснил советник.
Он заявил, что для "эффективного повреждения" Крымского моста потребовалось бы тактическое ядерное оружие, которого у Украины нет. А если бы оно и было, то применять его ВСУ не стали бы, добавил Арестович.
"Поэтому забудьте про Крымский мост", — заключил представитель Зеленского.
Напомним, ранее в Киеве, в том числе и Арестович, не раз угрожали России ударом по Крымскому мосту.
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