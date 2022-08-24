Российские войска в ходе военной спецоперации нанесли удары по объектам ВСУ в районе Нового Буга. Город расположен неподалёку от населённого пункта Давыдов Брод. Именно там командование украинской армии сообщало о создании некого плацдарма.
Удары по позициям ВСУ в районе Березнеговатого и Висунска позволили союзным силам России и Народной милиции продвинуться в сторону Снигирёвки. Теперь группировка ВСУ около Давыдова Брода оказалась отрезана от своих основных сил.
Огневое воздействие на тылы украинской армии в этом районе заблокировало другие отряды ВСУ на границе Николаевской и Херсонской областей, передаёт "Военное обозрение".
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НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.