Боевики ВСУ попали в огневую блокировку в районе Давыдова Брода

Российские войска в ходе военной спецоперации нанесли удары по объектам ВСУ в районе Нового Буга. Город расположен неподалёку от населённого пункта Давыдов Брод. Именно там командование украинской армии сообщало о создании некого плацдарма.

Удары по позициям ВСУ в районе Березнеговатого и Висунска позволили союзным силам России и Народной милиции продвинуться в сторону Снигирёвки. Теперь группировка ВСУ около Давыдова Брода оказалась отрезана от своих основных сил.

Огневое воздействие на тылы украинской армии в этом районе заблокировало другие отряды ВСУ на границе Николаевской и Херсонской областей, передаёт "Военное обозрение".