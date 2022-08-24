Глава МО Украины Резников заявил о подготовке ВСУ к новому контрнаступлению

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что войскам киевского режима удалось стабилизировать ситуацию по всей линии фронта. Более того, по его словам, ВСУ создали достаточно число "сдерживающих факторов", которые помогут осуществить контрнаступление.

Резников убеждён, что сейчас армия Незалежной перешла к "новому этапу" и теперь войска готовы пойти в контратаку сразу по нескольким направлениям.

"Мы находимся на стадии стабилизации всей линии фронта с небольшим перемещением сторон", - сказал он в интервью CNN.