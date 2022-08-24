Шойгу: Киев расправляется с военными ВСУ, которые сдаются в российский плен

Украинские военные стали чаще сдаваться в плен, так как знают о гуманном отношении со стороны РФ, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

На совещании министров обороны стран ШОС он подчеркнул: власти Украины боятся, что военнопленные раскроют неудобную информацию во время допросов.

"Киевский режим, опасаясь разоблачающих показаний, расправляется с собственными солдатами", — сказал Шойгу.

Он напомнил, что недавно Киев нанёс удар по СИЗО в Еленовке, где находились солдаты ВСУ, в том числе представители националистического батальона "Азов"*. Как пояснил глава Минобороны РФ, в результате атаки скончались 50 человек, ещё 73 получили ранения.

Кроме того, Шойгу обратил внимание на то, что украинская сторона нарушает международные нормы обращения с военнопленными.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.