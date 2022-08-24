Украинские военные стали чаще сдаваться в плен, так как знают о гуманном отношении со стороны РФ, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
На совещании министров обороны стран ШОС он подчеркнул: власти Украины боятся, что военнопленные раскроют неудобную информацию во время допросов.
"Киевский режим, опасаясь разоблачающих показаний, расправляется с собственными солдатами", — сказал Шойгу.
Он напомнил, что недавно Киев нанёс удар по СИЗО в Еленовке, где находились солдаты ВСУ, в том числе представители националистического батальона "Азов"*. Как пояснил глава Минобороны РФ, в результате атаки скончались 50 человек, ещё 73 получили ранения.
Кроме того, Шойгу обратил внимание на то, что украинская сторона нарушает международные нормы обращения с военнопленными.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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