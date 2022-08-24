Шойгу: США на Украине хотят добиться стратегического истощения России

Американцы и их партнёры с помощью украинского конфликта пытаются добиться стратегического истощения РФ. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

На совещании министров обороны стран ШОС он отметил, что власти США развязали жёсткую санкционную и информационную войну против Москвы.

"Цель США и их пособников — стратегическое истощение РФ", — сказал Шойгу.

По его словам, Штаты хотят устранить конкурентов на международной арене и послать своеобразные предупредительные сигналы странам, которые до сих пор проводят независимую внешнюю политику. Он также напомнил, что Запад и НАТО отказались учитывать озабоченности РФ по гарантиям безопасности, в том числе по нейтральному статусу Украины.

Как пояснил глава Минобороны России, сегодня Украина для западных стран — это инструмент гибридной войны против Российской Федерации.