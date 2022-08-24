Американцы и их партнёры с помощью украинского конфликта пытаются добиться стратегического истощения РФ. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
На совещании министров обороны стран ШОС он отметил, что власти США развязали жёсткую санкционную и информационную войну против Москвы.
"Цель США и их пособников — стратегическое истощение РФ", — сказал Шойгу.
По его словам, Штаты хотят устранить конкурентов на международной арене и послать своеобразные предупредительные сигналы странам, которые до сих пор проводят независимую внешнюю политику. Он также напомнил, что Запад и НАТО отказались учитывать озабоченности РФ по гарантиям безопасности, в том числе по нейтральному статусу Украины.
Как пояснил глава Минобороны России, сегодня Украина для западных стран — это инструмент гибридной войны против Российской Федерации.
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