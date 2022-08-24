Военный эксперт Михаил Ходарёнок посчитал потери украинских военных за шесть месяцев спецоперации. По его данным, ВСУ потеряли 4/5 общего состава армии.
Согласно официальному документу, который был обнародован в Сети, на первое июля численность украинских вооружённых сил уменьшилась на 131 тысячу человек.
"Если добавить в этот список погибших и раненых у территориальной обороны, а они как раз во избежание скандала в потери не включены, то получится, что потери составляют около 200 тыс. человек, то есть 4/5 от всей армии", — подчеркнул эксперт.
Также он добавил, что за август-сентябрь месяц цифра может возрасти на 15-20 процентов.
"Хороший сенокос устроили собственным силовым структурам всего за полгода, ничего не скажешь. Прямо повод для гордости", — заключил Ходарёнок.
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