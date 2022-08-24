Коротченко: страны НАТО могут тайно поставлять Киеву смертоносное оружие

Запад наращивает поставки тяжёлого оружия киевской власти.

Об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.

Он предупредил, что государства-члены НАТО во главе с Соединёнными Штатами имеют возможность тайком поставлять Вооружённым силам Украины новое летальное вооружение.

"В состоянии вражды никто не будет раскрывать полное количество, поэтому мы должны предполагать худшее”, — в интервью РИА Новости сказал обозреватель.

Москве необходимо принять во внимание, что Запад, по всей вероятности, будет поставлять киевскому режиму всё более мощное вооружение, в том числе и дальнего действия, подытожил Коротченко.