Запад наращивает поставки тяжёлого оружия киевской власти.
Об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.
Он предупредил, что государства-члены НАТО во главе с Соединёнными Штатами имеют возможность тайком поставлять Вооружённым силам Украины новое летальное вооружение.
"В состоянии вражды никто не будет раскрывать полное количество, поэтому мы должны предполагать худшее”, — в интервью РИА Новости сказал обозреватель.
Москве необходимо принять во внимание, что Запад, по всей вероятности, будет поставлять киевскому режиму всё более мощное вооружение, в том числе и дальнего действия, подытожил Коротченко.
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НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.