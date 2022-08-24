Сотрудники Росгвардии сообщили, что двое работников Запорожской АЭС отправляли армии Украины информацию о передвижениях российских сил и техники на станции.
"Военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожавшие безопасности Запорожской атомной электростанции", — подчеркнули представители силовиков.
Они задержали двух сотрудников АЭС и нарушителя пропускного режима, отметили в пресс-службе.
Ранее военный эксперт Борис Рожин обвинил западных политиков в попытках шантажировать Москву угрозой ядерной катастрофы. Как заявил специалист, чиновники хотят, чтобы Киев получил контроль над станцией.
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