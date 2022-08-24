EurAsianTimes: удар РСЗО HIMARS по Крымскому мосту обернётся фиаско для Украины

Если Киев решится применить реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и ударить по Крымскому мосту, то Украину ожидает полный провал. Об этом заявил индийский военный аналитик Сакши Тивари. Он отметил, что американские РСЗО имеют недостаточный радиус действия, чтобы поразить объект.

Эксперт подчеркнул, что Вашингтон направил в Киев HIMARS, однако не стал поставлять на Украину ракеты большой дальности, поскольку США опасаются эскалации конфликта.

"ВСУ в настоящее время не имеют высокоточной ракеты такой дальности, которая могла бы разрушить его. HIMARS имеет ограниченную дальность и может наносить целенаправленные удары по наземным целям благодаря своей точности. Но его способность разрушить Керченский мост весьма сомнительна", — объяснил Тивари в издании EurAsian Times.