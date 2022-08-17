Перенджиев оценил угрозы Киева в адрес Крымского моста: "Гибридный терроризм"

Угрозы Киева по поводу удара по Крымскому мосту являются информационным терроризмом. Сейчас Украина развернула против России, в особенности против Крыма, настоящую гибридную террористическую войну. Об этом сообщил член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, кандидат политических наук Александр Перенджиев, комментируя Pravda.Ru заявление советника главы Офиса президента Зеленского Михаила Подоляка.

Политолог отметил, что диверсии на Крымском полуострове никак не обсуждались, но были совершены. Однако если ВСУ осознают сложность проведения удара, то Киев анонсирует это для запугивания мирного населения.

"Это гибридный терроризм — сочетание взрывов и информационной атаки, то бишь нагнетание обстановки через информационное пространство в комплексе", — объяснил Перенджиев.

Эксперт отметил, что Крымский мост находится под пристальным вниманием. Ещё во время строительства были продуманы способы его защиты, поэтому угрозы представителей киевского режима всего лишь информационный вброс.

Перенджиев заявил, что на данный момент нет никаких попыток со стороны Киева о проведении переговоров с Москвой. Он не исключает, что России придётся обсуждать конфликт с Вашингтоном или Брюсселем.

""Война до последнего украинца" — это лозунг киевского режима, на котором они и дальше будут работать. С Киевом мы уже, наверное, вряд ли можем договариваться по той ситуации, которая сложилась на территории, которая ещё называется Украина. Потихонечку Украина сокращается как шагреневая кожа. Поэтому и субъектность официального Киева как субъекта международного права тоже скукоживается", — отметил собеседник Pravda.Ru.

Ранее власти Незалежной заявили, что собираются разрушить Крымский мост. Советник главы Офиса президента Зеленского Михаил Подоляк назвал "незаконной" транспортную артерию, соединяющую полуостров и остальную частью России. Он также заявил, что переправа имеет большое военное значение.

"Такие объекты должны быть уничтожены", — отметил Подоляк.