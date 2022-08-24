Арестович обратился к Западу: "Всего 30 HIMARS и 200 штук стволов"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил, чего не хватает Украине для успешного ведения боевых действий.

Арестович нарядился в украинскую вышиванку и сказал, что в этом году Украина празднует настоящий День независимости.

Украинский военный аналитик отметил, что сценарий событий на фронтах зависит от западной военной помощи.

"Необходимо всего около 30-ти HIMARS и 200 штук стволов 155 мм. Это вооружение есть у союзников", — сказал советник президента Украины.

Арестович сказал, что передачей оружия Украине Запад сможет "навсегда вписать себя в историю".

Ранее военный аналитик отметил, что у России три раза за месяц был шанс взять Киев.