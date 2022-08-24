Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил, чего не хватает Украине для успешного ведения боевых действий.
Арестович нарядился в украинскую вышиванку и сказал, что в этом году Украина празднует настоящий День независимости.
Украинский военный аналитик отметил, что сценарий событий на фронтах зависит от западной военной помощи.
"Необходимо всего около 30-ти HIMARS и 200 штук стволов 155 мм. Это вооружение есть у союзников", — сказал советник президента Украины.
Арестович сказал, что передачей оружия Украине Запад сможет "навсегда вписать себя в историю".
Ранее военный аналитик отметил, что у России три раза за месяц был шанс взять Киев.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.