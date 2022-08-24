Арестович: у России три раза за месяц был шанс взять Киев

Российским военным очень дорого обошлась нерешительность под Киевом в марте. За месяц три раза была такая ситуация, когда достаточно было одного усилия, чтобы взять столицу Украины.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на канале UKRLIFE.TV.

По его словам, это не было сделано, так как украинские военные "очень сильно сбили дыхалку", а также наступлению помешали естественные препятствия — система рек и каналов, которыми окружён город.

Он добавил, что у российских военных было три эпизода за месяц, когда они могли взять Киев. Подробности советник раскрывать не стал, пообещав всё рассказать после окончания боевых действий, но об одном случае упомянул.

Было трое суток, когда у киевской артиллерии совсем не осталось снарядов.

"Вообще. Даже НЗ не осталось. Просто тупо — ничего. Мы прекратили стрелять", — заявил Арестович.

Он высказал мнение, что если бы Россия сосредоточила все усилия только на одном направлении — на Донбассе или на Киеве, то она имела бы успех.