Германия больше не в состоянии поставлять оружие Украине из своих запасов, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По её словам, остатки вооружения идут в Киев "по тонкой грани".
"К сожалению, ситуация такова, что мы испытываем абсолютный дефицит собственных запасов", — рассказала Бербок ZDF. — Из-за проблемы с оружием в Германии военной промышленности пришлось начать производство специально для Украины".
Как подчеркнула министр, Германия понимает потребности Киева, но ускорить поставки оружия не может.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.