Бербок: у Германии кончилось оружие для поставок Украине — "Абсолютный дефицит"

Германия больше не в состоянии поставлять оружие Украине из своих запасов, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По её словам, остатки вооружения идут в Киев "по тонкой грани".

"К сожалению, ситуация такова, что мы испытываем абсолютный дефицит собственных запасов", — рассказала Бербок ZDF. — Из-за проблемы с оружием в Германии военной промышленности пришлось начать производство специально для Украины".

Как подчеркнула министр, Германия понимает потребности Киева, но ускорить поставки оружия не может.