Экс-президент Украины Ющенко: Путин уже проиграл, но мы ещё не выиграли

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Киев уже "дал жару" России. По его мнению, президент РФ Владимир Путин "уже проиграл" спецоперацию, но и Незалежная ещё не победила.

Как подчеркнул Ющенко, у Киева есть все шансы выйти победителем в ВСО, правда, каким образом, но не уточнил.

"Последние три дня, насыщенные событиями от Янки до всех аэропортов, которые достались украинским партизанам, вселяют большие надежды", — сказал Ющенко "Украинской правде". — Всё это говорит о том, что мы находимся в ситуации, когда Путин, конечно, уже проиграл. Но мы ещё не выиграли".

По мнению Ющенко, при поддержке западных партнёров, Украина сможет "восстановить справедливость" и вернуть освобождённые территории.