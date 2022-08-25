Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Киев уже "дал жару" России. По его мнению, президент РФ Владимир Путин "уже проиграл" спецоперацию, но и Незалежная ещё не победила.
Как подчеркнул Ющенко, у Киева есть все шансы выйти победителем в ВСО, правда, каким образом, но не уточнил.
"Последние три дня, насыщенные событиями от Янки до всех аэропортов, которые достались украинским партизанам, вселяют большие надежды", — сказал Ющенко "Украинской правде". — Всё это говорит о том, что мы находимся в ситуации, когда Путин, конечно, уже проиграл. Но мы ещё не выиграли".
По мнению Ющенко, при поддержке западных партнёров, Украина сможет "восстановить справедливость" и вернуть освобождённые территории.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.