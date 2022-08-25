Полковник Ходарёнок: ВСУ не способны организовать качественное контрнаступление

Характерная особенность каждого заявления командования ВСУ о якобы готовящемся контрнаступлении — откровенная вода. Никто из руководства киевского режима так и не смог назвать точное направление, на котором планируется провести данный манёвр. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

По его мнению, ВСУ могли бы контратаковать по двум линиям: Авдеевка — Донецк и Николаев — Херсон — Мариуполь. Однако почти все эти территории уже перешли под контроль российской армии.

"В июле Зеленский приказал собрать миллионную армию. Но не профессиональную, а принудительно добровольную, из зеков, наркоманов и алкоголиков. И это не фигура речи. Профессиональная армия Украины практически полностью уничтожена", — заявил Ходарёнок.

Предполагается, что численность личного состава ВСУ составляет около 60 тысяч военнослужащих, 80% из которых сидят в Краматорске и Славянске в ожидании штурма.

"То есть о профессиональном, слаженном и качественном наступлении речь не шла бы даже в том случае, если бы оно началось завтра. <…> Много лет Украину накачивают вооружениями, техникой, деньгами. В самый нужный момент выясняется, что нет ни оружия, ни денег", — указал полковник.