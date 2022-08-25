Аналитики американского института изучения военных конфликтов (ISW) заявили, что российские войска возобновили наступательные действия после тактической паузы в ходе спецоперации на Украине. С этого момента под контроль союзных сил России и Народной милиции перешло значительное количество регионов.
"С тех пор, как российская армия возобновила наступление 16 июля, союзные силы получили около 450,84 км2 новой территории, площадью примерно с Андорру", — заявили в ISW.
Эксперты отметили, что российские войска провели наземные атаки к юго-западу и юго-востоку от Изюма, а также к северо-востоку и югу от Артёмовска.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.