Аналитики ISW: площадь потерянных Украиной регионов сопоставима с Андоррой

Аналитики американского института изучения военных конфликтов (ISW) заявили, что российские войска возобновили наступательные действия после тактической паузы в ходе спецоперации на Украине. С этого момента под контроль союзных сил России и Народной милиции перешло значительное количество регионов.

"С тех пор, как российская армия возобновила наступление 16 июля, союзные силы получили около 450,84 км2 новой территории, площадью примерно с Андорру", — заявили в ISW.

Эксперты отметили, что российские войска провели наземные атаки к юго-западу и юго-востоку от Изюма, а также к северо-востоку и югу от Артёмовска.