Ходаковский: Украина уже проиграла, но не хочет этого признавать

Командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский прокомментировал слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о снижении темпов спецоперации на Украине. Министр объяснил это желанием не допустить лишних потерь среди мирного населения.

Комбат заметил, что свою аудиторию он начал готовить к осознанию замедления темпов уже давно, однако причины выдвигал другие.

По мнению Ходаковского, причина, озвученная Шойгу также заслуживает внимания. Он привёл пример с "Формулой-1", когда некоторые пилоты пытались проехать всю дистанцию на одной резине, чтобы сэкономить время на "переобувку", однако в итоге они ничего не выигрывали.

Чтобы не слететь с трассы, нужно тормозить и брать паузу, считает комбат.

Он заявил, что Украина уже проиграла, только пока не хочет этого признавать.

Украина получит очень тяжёлое наследие в перспективе, прогнав через ужас и страх боевых действий большую часть мужского населения

"Людской ресурс на исходе, экономика пока дышит, но на искусственной вентиляции", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

Без всякого скептицизма можно сказать, что в игре в долгую Россия переиграет Запад в этой партии, заключил командир "Востока".