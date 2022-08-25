Военнослужащие украинской армии оставляют свои позиции в районе города Соледара и бросают вооружение, которое западные страны поставили в качестве военной помощи для ВСУ. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
"В районе города Соледар жарко. Трусливо огрызаясь, словно шакалы, и прикрываясь артиллерией, фашисты из числа бандеровцев спешно оставляют свои годами подготовленные позиции и целые укрепрайоны", — написал он в своём Telegram-канале.
Кадыров отметил, что иностранные гранатомёты совсем недавно были направлены в сторону союзных сил, однако теперь оружие "находится в нужных руках".
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.