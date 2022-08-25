Кадыров: боевики ВСУ бегут с позиций в районе Соледара, бросая западное оружие

Военнослужащие украинской армии оставляют свои позиции в районе города Соледара и бросают вооружение, которое западные страны поставили в качестве военной помощи для ВСУ. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"В районе города Соледар жарко. Трусливо огрызаясь, словно шакалы, и прикрываясь артиллерией, фашисты из числа бандеровцев спешно оставляют свои годами подготовленные позиции и целые укрепрайоны", — написал он в своём Telegram-канале.

Кадыров отметил, что иностранные гранатомёты совсем недавно были направлены в сторону союзных сил, однако теперь оружие "находится в нужных руках".