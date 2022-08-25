Российские военные нанесли высокоточный удар по производственным цехам предприятия "Искра" и корпусам авиационного ремонтного завода "Мигремонт". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По информации ведомства, оба предприятия находятся в городе Запорожье, который пока остаётся под контролем киевского режима. Отмечается, что в цехах завода "Искра" военные ВСУ ремонтировали радиолокационные станции противовоздушной обороны (ПВО) и контрбатарейной борьбы. Именно эти помещения уничтожила российская армия.
"Также уничтожены производственные корпуса завода "Мигремонт", где восстанавливали авиационную технику Воздушных сил Украины", — пояснили в Министерстве обороны РФ.
Ранее стало известно, что ВС РФ с помощью ракеты "Искандер" поразили украинский воинский эшелон, расположенный на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. В результате прямого попадания уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.