ВКС РФ нанесли высокоточный удар по заводам "Искра" и "Мигремонт" в Запорожье

Российские военные нанесли высокоточный удар по производственным цехам предприятия "Искра" и корпусам авиационного ремонтного завода "Мигремонт". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, оба предприятия находятся в городе Запорожье, который пока остаётся под контролем киевского режима. Отмечается, что в цехах завода "Искра" военные ВСУ ремонтировали радиолокационные станции противовоздушной обороны (ПВО) и контрбатарейной борьбы. Именно эти помещения уничтожила российская армия.

"Также уничтожены производственные корпуса завода "Мигремонт", где восстанавливали авиационную технику Воздушных сил Украины", — пояснили в Министерстве обороны РФ.

Ранее стало известно, что ВС РФ с помощью ракеты "Искандер" поразили украинский воинский эшелон, расположенный на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. В результате прямого попадания уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ.