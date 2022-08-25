Бойцы РФ с помощью "Искандера" уничтожили эшелон ВСУ в Днепропетровской области

Вооружённые силы России поразили украинский эшелон в Днепропетровской области, применив ракету "Искандер". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, воинский эшелон с 200 резервистами Украины располагался на железнодорожной станции Чаплино. Отмечается, что военные пытались попасть в зону боевых действий в Донбассе.

"При прямом попадании ракеты "Искандер" уничтожено более 200 военнослужащих резерва Вооружённых сил Украины, а также 10 единиц военной техники", — прокомментировали в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что российские солдаты нанесли удар по объектам и позициям ВСУ на территории Харьковской области из оперативно-тактического комплекса "Искандер". Ракеты достигли своих целей, после чего раздались взрывы и сработала система воздушной тревоги. При этом украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не смогли отразить атаку.