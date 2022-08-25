Эксперт Баранец спрогнозировал ход СВО: "Полякам следует подготовиться"

Полковник в отставке Виктор Баранец оценил ход военной спецоперации (СВО) на Украине и заявил, что Польше следует хорошенько подготовиться. По его мнению, союзные силы России и Народной милиции дойдут до польской границы. Эксперт не исключает, что к этому времени президент Украины Владимир Зеленский уже лишится своей должности.

"Он изгнал и руководителей, и ещё 62 офицера. Вы думаете, что они сейчас сидят и панегирики поют Зеленскому? Они кучкуются. Потому что он им поломал карьеру, он им поломал жизнь. И я абсолютно уверен, что эти люди размышляют о том, как бы отомстить", — заявил Баранец.

По мнению эксперта, спецоперация завершится не скоро, поскольку российской армии необходимо ликвидировать достаточное количество западного оружия, которое поставляется войскам киевского режима.

"Я бы, наверное, был счастлив, если бы мы завершили специальную операцию у границ с Польшей к следующему Новому году", — заявил Баранец в беседе с изданием "Царьград".