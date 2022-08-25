Арестович анонсировал месть за уничтожение состава с 200 боевиками ВСУ

ВСУ может ударить по Крыму или иной территории в ответ на уничтожение эшелона в Днепропетровской области.

Об этом в очередной беседе со сбежавшим адвокатом Марком Фейгиным* сказал внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, уничтожение поезда не останется без ответа.

"Пусть сидят, и каждый думает, не прилетит ли им сегодня на голову или нет. Прилетит, обязательно, можете даже не сомневаться. Завтра с утра будут какие-то новости, максимум — сутки-двое, если надо какая-то подготовка, доразведка целей серьёзных, жирных. В ближайшее время что-нибудь прилетит в ответ", — убеждает Арестович.

Напомним, официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что в эшелоне двигался на фронт резерв националистов

"В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва", — сказано в сообщении.

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