Правительство РФ изучит проект о признании Украины террористическим государством

Руководитель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов сообщил, что фракция передала членам правительства законопроект, согласно которому власти РФ должны объявить Украину террористическим государством.

"Осуществляются бомбардировки самыми разными средствами населённых пунктов Брянской области, Белгородской области, Курской области… Это не терроризм?" — сказал парламентарий, передаёт "Россия-24".

Вместе с этим он напомнил о постоянных атаках ВСУ на республики Донбасса, использовании украинскими военными запрещённых мин. Также депутат обвинил Киев в убийстве журналистки Дарьи Дугиной и покушениях на представителей военно-гражданских администраций, которые руководят подконтрольными России территориями.

"Специальная военная операция, скорее всего, перерастёт в контртеррористическую операцию", — подчеркнул член Госдумы.