Самолёт-разведчик НАТО подлетел к Крымскому мосту

Портал отслеживания авиаперелетов Flightradar засёк британский разведывательный самолет в акватории Чёрного моря.

По данным сервиса, 24 августа самолёт Boeing RC-135W пролетел над Крымским мостом, после чего покинул район и направился в сторону Румынии, где скрылся с радаров.

В тот же день этот самолёт вернулся в Чёрное море, чтобы снова провести слежку за Крымским мостом. Воздушное судно провело в небе более четырёх часов, после чего улетело в сторону авиабазы Уоддингтон британских Военно-воздушных сил.

Также неподалёку от Крыма был замечен американский беспилотник RQ-4A Global Hawk, который всю ночь летал в районе полуострова и под утро вернулся на военную авиабазу США, расположенную на итальянском острове Сицилия.