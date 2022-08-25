Портал отслеживания авиаперелетов Flightradar засёк британский разведывательный самолет в акватории Чёрного моря.
По данным сервиса, 24 августа самолёт Boeing RC-135W пролетел над Крымским мостом, после чего покинул район и направился в сторону Румынии, где скрылся с радаров.
В тот же день этот самолёт вернулся в Чёрное море, чтобы снова провести слежку за Крымским мостом. Воздушное судно провело в небе более четырёх часов, после чего улетело в сторону авиабазы Уоддингтон британских Военно-воздушных сил.
Также неподалёку от Крыма был замечен американский беспилотник RQ-4A Global Hawk, который всю ночь летал в районе полуострова и под утро вернулся на военную авиабазу США, расположенную на итальянском острове Сицилия.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.