Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, что Запад мстит России за все её военные победы за последние 400 лет. Это отражается в надписях на западных снарядах для ВСУ.
Украинский военный аналитик заявил, что ВСУ ежедневно наказывает Россию с помощью западного вооружения. Он отметил, что союзники оставляют на направленном на Украину оружии надписи: за Прагу, за Катынь, за Варшаву.
"А на встрече в Рамштайне министры обороны европейских стран жали руку Резникову и говорили: "Отомстите им за Полтаву, за Прагу, Париж". У нас длинный счёт к Российской Федерации за 400 лет", — сказал Арестович.
Ранее в Европарламенте призвали иначе взглянуть на личность Адольфа Гитлера, так как "он воевал против русских".
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.