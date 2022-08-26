Арестович объяснил, что Запад мстит РФ за Полтаву, Прагу, Париж: Счёт за 400 лет

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, что Запад мстит России за все её военные победы за последние 400 лет. Это отражается в надписях на западных снарядах для ВСУ.

Украинский военный аналитик заявил, что ВСУ ежедневно наказывает Россию с помощью западного вооружения. Он отметил, что союзники оставляют на направленном на Украину оружии надписи: за Прагу, за Катынь, за Варшаву.

"А на встрече в Рамштайне министры обороны европейских стран жали руку Резникову и говорили: "Отомстите им за Полтаву, за Прагу, Париж". У нас длинный счёт к Российской Федерации за 400 лет", — сказал Арестович.

Ранее в Европарламенте призвали иначе взглянуть на личность Адольфа Гитлера, так как "он воевал против русских".