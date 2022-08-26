Официальный портал президента Украины Зеленского сообщил, что ракетным ударом ВКС России из Новофедоровки были потоплены два украинских военных корабля.
В сообщении уточняется, что крылатые ракеты были выпущены самолётами, взлетевшими с крымского аэродрома. В результате удара флот Украины лишился патрульного катера "Славянск" и тральщика "Геническ".
Как следует из публикации, один из кораблей перевозил артиллерийское вооружение и средства связи для украинских боевиков.
Раннее военный эксперт Михаил Ходарёнок предупредил о вновь возросшей опасности ядерной войны. По его словам, современная концепция применения стратегического вооружения позволяет избежать"ядерной зимы", а значит у западных "ястребов" всё больше соблазна нажать на "красную кнопку".
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.