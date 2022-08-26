Литовкин: ВС РФ начнут освобождать Николаев после разгрома ВСУ в ДНР

Приступать к освобождению Николаевской области и Николаева российские войска начнут только после полного уничтожения противника в Донецкой Народной Республике, чтобы не допустить "удара в спину". Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Эксперт считает, что Россия сначала должна полностью освободить ДНР. Отодвинуть ВСУ нужно от границ Донбасса как минимум на 300 километров, пояснил он в интервью "Украине.ру".

По словам аналитика, только полное освобождение территории ДНР позволит решить поставленную президентом РФ задачу по обеспечению безопасности донбасских республик.

А уже затем можно будет двигаться на Николаев, заключил собеседник издания.