Приступать к освобождению Николаевской области и Николаева российские войска начнут только после полного уничтожения противника в Донецкой Народной Республике, чтобы не допустить "удара в спину". Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Эксперт считает, что Россия сначала должна полностью освободить ДНР. Отодвинуть ВСУ нужно от границ Донбасса как минимум на 300 километров, пояснил он в интервью "Украине.ру".
По словам аналитика, только полное освобождение территории ДНР позволит решить поставленную президентом РФ задачу по обеспечению безопасности донбасских республик.
А уже затем можно будет двигаться на Николаев, заключил собеседник издания.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.