Шеслер: после взятия Николаева для России откроется дорога на Одессу

У российских войск после фактического занятия плацдарма на правом берегу реки Ингулец появилась возможность развивать наступление на Николаев и Одессу. Об этом заявила политолог Лариса Шеслер.

Она назвала Николаев стратегически важной точкой на линии боевых действий. Как раз оттуда уже не раз ВСУ предпринимали попытки атаковать Херсон, Энергодар и Антоновский мост, добавила эксперт в беседе с газетой Взгляд.

Николаев находится на полосе между Мариуполем и Приднестровьем, поэтому контроль над ним обезопасит от постоянных обстрелов всю крымскую группировку, считает Шеслер.

По её мнению, Украину надо срочно отрезать от морских портов. А после взятия Николаева для России будет открыта дорога на Одессу, заключила эксперт.