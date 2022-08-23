У российских войск после фактического занятия плацдарма на правом берегу реки Ингулец появилась возможность развивать наступление на Николаев и Одессу. Об этом заявила политолог Лариса Шеслер.
Она назвала Николаев стратегически важной точкой на линии боевых действий. Как раз оттуда уже не раз ВСУ предпринимали попытки атаковать Херсон, Энергодар и Антоновский мост, добавила эксперт в беседе с газетой Взгляд.
Николаев находится на полосе между Мариуполем и Приднестровьем, поэтому контроль над ним обезопасит от постоянных обстрелов всю крымскую группировку, считает Шеслер.
По её мнению, Украину надо срочно отрезать от морских портов. А после взятия Николаева для России будет открыта дорога на Одессу, заключила эксперт.
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