Арестович: Украина проиграет за три недели, если будет тратить дорогие ракеты

Прекратить удары ВС РФ по Харькову, Кривому Рогу и Николаеву невозможно, так как ПВО не может сбивать ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Такое заявление сделал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале.

Он сказал, что технически сбить ракеты "Града" или "Торнадо" можно, но это очень дорого.

"Мы проиграем недели за три, если мы начнём тратить дорогущие ракеты. Да их и не наберёшься", — объяснил Арестович.

По его словам, ПВО есть вокруг Харькова и Николаева, однако оно направлено против баллистических ракет.

Также советник рассказал, когда прекратятся удары по этим городам. По его мнению, проблемы решатся только тогда, когда российские войска "будут отброшены".