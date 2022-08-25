Перенджиев: удар по эшелону ВСУ подтвердил высокую точность "Искандера"

Армия России снова показала высокую точность используемых ракет и профессионализм военнослужащих, поразив эшелон ВСУ в Днепропетровской области. Об этом заявил военный эксперт Александр Перенджиев.

"Попадание "Искандером" в железнодорожный эшелон — это, безусловно, подтверждение эффективности наших ракет. Мы никогда не надеемся на удачу и везение, а опираемся на свои силы и высокую эффективность нашего оружия", — отметил аналитик в беседе с газетой "ВЗГЛЯД".

Выбор именно этой ракеты для поражения цели он объяснил тем, что для выполнения подобных задач у "Искандера" имеется ряд преимуществ.

Комплекс бьёт на небольшое расстояние и заточен не на уничтожение крупных объектов, а как раз на поражение небольших целей с максимальной точностью, рассказал военный эксперт.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что прямым попаданием по воинскому эшелону ВСУ на станции Чаплино уничтожено более 200 бойцов украинской армии.