Армия России снова показала высокую точность используемых ракет и профессионализм военнослужащих, поразив эшелон ВСУ в Днепропетровской области. Об этом заявил военный эксперт Александр Перенджиев.
"Попадание "Искандером" в железнодорожный эшелон — это, безусловно, подтверждение эффективности наших ракет. Мы никогда не надеемся на удачу и везение, а опираемся на свои силы и высокую эффективность нашего оружия", — отметил аналитик в беседе с газетой "ВЗГЛЯД".
Выбор именно этой ракеты для поражения цели он объяснил тем, что для выполнения подобных задач у "Искандера" имеется ряд преимуществ.
Комплекс бьёт на небольшое расстояние и заточен не на уничтожение крупных объектов, а как раз на поражение небольших целей с максимальной точностью, рассказал военный эксперт.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что прямым попаданием по воинскому эшелону ВСУ на станции Чаплино уничтожено более 200 бойцов украинской армии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.