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Кулеба отчитал посла Ватикана за слова Папы Римского о гибели Дугиной

Силовые структуры

МИД Украины вызвало на ковёр Апостольского Нунция Висвалдаса Кулбокаса после того, как Папа Римский Франциск выразил соболезнование гибели Дарьи Дугиной.

Кулеба отчитал посла Ватикана за слова Папы Римского о гибели Дугиной

Папа тогда сказал, что "невинные расплачиваются за войну”.

"Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел Апостольского Нунция для выражения разочарования Украины этими словами", — сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, вызов Апостольского Нунция в МИД беспрецедентен.

"Украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", — подчеркнул министр.

Послу сказали, что "Киев глубоко разочарован словами Понтифика, которые несправедливо приравнивают агрессора и жертву".

Напомним, Франциск во время аудиенции прокомментировал убийство журналистки Дарьи Дугиной, сказав, что "невинные расплачиваются за войну".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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