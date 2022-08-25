Зеленский в ООН объявил Украину спасителем всего человечества

Спустя полгода СВО в Совете безопасности ООН по-прежнему нет консенсуса по украинскому вопросу.

США и их сателлиты продолжают обвинять РФ в мировом кризисе. На состоявшемся заседании Совбеза большинством было принято решение заслушать выступление Зеленского по видеосвязи.

В своем выступлении украинский президент ожидаемо обвинил РФ во всех бедах и заявил, что от Киева сейчас зависит мировая безопасность.

"Убеждён в том, что мы вместе сможем выстроить общее будущее. Было бы символичным провести следующий саммит в Украине, на территории страны, от которой зависит будущее всего мира, где решается это будущее, будет ли это будущее у нас вообще. Этот вопрос решается также на Запорожской АЭС, в наших морских портах, в Донбассе, в Крыму. Наша независимость — это ваша безопасность, безопасность всего мира", — сказал лидер Украины и завершил речь нацистским лозунгом "слава Украине".