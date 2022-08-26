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Кнутов: Россия сорвала наступление ВСУ, но впереди битва с натовским оружием

Силовые структуры

Разговоры о подготовке наступления ВСУ на Херсон могли иметь определённые основания. Попытка действительно была, для этого была собрана большая группировка личного состава. Такое мнение высказал военный историк Юрий Кнутов.

Кнутов: Россия сорвала наступление ВСУ, но впереди битва с натовским оружием

Однако российская разведка работает, отметил эксперт в беседе с изданием "Украина.ру". Концентрация сил противника была обнаружена, затем нанесён удар по плацдарму через реку Ингулец, где было уничтожено до полка солдат ВСУ, пояснил он.

По словам аналитика, Владимиру Зеленскому нужно отчитаться перед Западом, показав, что поставляемое Киеву оружие работает против России. Но эту картинку российские военные сорвали.

А вот с поставками новых ракет HARM и систем ПВО Iris-T, о которых было объявлено на этой неделе, ВС России ещё предстоит бороться, добавил Кнутов.

Средства для их уничтожения у армии РФ есть, военным только потребуется время, чтобы их освоить, заключил историк.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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