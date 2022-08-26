Кедми: США оттягивают расправу РФ над Западом военной помощью ВСУ

Вашингтон продолжает вливать громадные деньги в военную помощь Киеву, пытаясь оттянуть завершающий этап противостояния с РФ.

Об этом сообщил аналитик Яков Кедми.

Белый дом подготовил крупнейший пакет военной помощи киевскому режиму в объеме почти трёх миллиардов долларов. Пентагон назвал новый транш сигналом Москве, которая надеется, что Запад "не сдюжит" первым.

Эксперт подчеркнул, что Вашингтон открыто дал понять, что будет "нашпиговывать" Незалежную вооружением, чтобы та оставалась угрозой для РФ. А любая попытка добиться компромиссов будет трактоваться США как возможность усилить ВСУ. Вашингтон хочет отсрочить переход противостояния с Россией на территорию Европы, уверен обозреватель.

"Противостояние с Россией началось. И его надо вести на украинской земле. Оно должно продолжаться как можно дольше, потому что если оно закончится там, то перейдет в другую стадию, когда мы, Запад, должны будем сопротивляться. Поэтому они готовятся к этому конфликту на несколько лет", — заявил Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".