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В Польше всё чаще говорят о необходимости начать боевые действия против РФ

Силовые структуры

В Польше политики и военные всё чаще заводят тему о начале военных действий против России.

"Неконтролируемая” милитаризация Польши набирает обороты, сообщает издание "Русская Весна". Генштаб армии Польши даже хочет увеличить свой военный контингент под Калининградом.

Эксперты полагают, что агрессивный настрой Варшавы связан с её желанием возродить "Речь Посполитую 2.0”, куда должна войти и Калининградская область.

"Стоит поднять вопрос о Калининграде, который, на мой взгляд, является польской территорией”, — уже заявлял генерал ВС Польши Вальдемар Скшипчак.

Издание подчёркивает, что милитаристский угар Польши — это продолжение давней польской идеи по восстановлению "исторической справедливости” вернуть территории, которые были раньше польскими.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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