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Шурыгин: СВО России войдёт в историю как "война беспилотников"

Силовые структуры

Из всех новаций СВО можно выделить то, что именно на украинском театре военных действий впервые так наглядно проявилась важнейшая роль беспилотной авиации, считает военный публицист Вячеслав Шурыгин.

Шурыгин: СВО России войдёт в историю как "война беспилотников"

По словам эксперта, можно вести речь обо всех видах беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые применяются обеими сторонами конфликта.

Это и разведывательно-ударные БПЛА типа активно применяемого ВСУ "Байрактара", и используемые ВС России "Иноходцы", а также барражирующие боеприпасы и коптеры коммерческого образца, отметил он.

"Вряд ли я ошибусь, если предположу, что СВО войдет в анналы истории, прежде всего, как "война беспилотников"", — заключил аналитик в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Он также сделал свой прогноз о сроках окончания СВО. По мнению эксперта, власть в Киеве начнёт рушиться в пределах 18 месяцев, если только не произойдёт ничего неожиданного.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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