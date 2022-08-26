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Шурыгин: киевский режим начнёт сыпаться в течение 18 месяцев

Силовые структуры

Киевский режим начнёт сыпаться в пределах 18 месяцев, если не произойдёт каких-то форс-мажоров, например, ввода войск Польши на Западную Украину. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Шурыгин: киевский режим начнёт сыпаться в течение 18 месяцев

Аналитик оценил перспективы специальной военной операции на Украине и сделал свой прогноз относительно сроков её завершения.

Он считает, что проиграет та сторона, у которой окажется меньше политической воли, социальной стабильности и ресурсов, чтобы продолжать боевые действия. И проигравшей стороной будет Украина, а не Россия, заявил Шурыгин в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

По его словам, раньше 18 месяцев власть в Киеве вряд ли рухнет, так как Запад будет продолжать оказывать режиму поддержку максимально долго, а Россия станет вести СВО не в полную силу, желая сохранить социальную стабильность в стране.

Но победа, безусловно, будет за Россией, заключил собеседник издания.

Ранее экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил, что ВС РФ провели на Украине уникальную операцию, которая войдёт в учебники.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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