Националисты Вооружённых сил Украины в пятницу, 26 августа, обстреляли стадион в Донецке.
Снаряд разорвался прямо на газоне футбольного поля стадиона "Олимпийский", который расположен в самом центре в Донецка.
Об этом сообщил Телеграм-канал Zvezdanews.
На представленном видеоролике можно видеть след от украинского снаряда. Причина, по которой боевики нанесли удар, неизвестна.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.