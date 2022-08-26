Боевики ВСУ обстреляли футбольное поле в центре Донецка

Националисты Вооружённых сил Украины в пятницу, 26 августа, обстреляли стадион в Донецке.

Снаряд разорвался прямо на газоне футбольного поля стадиона "Олимпийский", который расположен в самом центре в Донецка.

Об этом сообщил Телеграм-канал Zvezdanews.

На представленном видеоролике можно видеть след от украинского снаряда. Причина, по которой боевики нанесли удар, неизвестна.

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