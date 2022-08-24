Литовкин: дрогнувших солдат ВСУ могут расстреливать националисты

Дела у националистов и боевиков в СВО идут всё хуже и хуже.

Об этом сообщил полковник, военный эксперт Виктор Литовкин.

По его мнению, боевой дух ВСУ серьёзно подорван из-за постоянного отступления и отсутствия кадровых военнослужащих.

"А представители теробороны, которые находятся на передовой линии — это пушечное мясо, потому что у них ни подготовки нет, ни оружия нет, ни защиты, ни опыта никакого. И они, скорее, хотят сохранить свою жизнь, сдаться в плен”, — цитирует сайт "Украина.ру” обозревателя.

По его словам, сдаче в плен препятствуют нацисты, которые зачастую расстреливают дрогнувших военных.

"Надо понимать простую вещь — воздействуют не только на тех, кто находится на передовой линии, но на их родителей, на их родственников в тылу Украины”, — подытожил Литовкин.